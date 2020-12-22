الحكم على اسير وتمديد اعتقال أسيرين آخرين

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال في "عوفر" حكما بالسجن الفعلي بحق الأسير عماد أبو ظاهر من قرية أبو شخيدم قضاء رام الله لمدة 17 شهرا ودفع غرامة مالية بقيمة ستة آلاف شيكل .

يشار ان الاحتلال اعتقل الأسير "أبو ظاهر" بتاريخ 22/5/2020م .

كما مددت محكمة الاحتلال اعتقال الأسير قسام الخطيب من قرية ابو شخيدم لمدة 72 ساعة تمهيدا لتحويله للاعتقال الإداري ،واعتقل الأسير الخطيب بتاريخ 14/12/2020م .

وتمديد اعتقال الأسير محمود زاهي أبو ظاهر من قرية ابو شخيدم حتى تاريخ 22/2/2021