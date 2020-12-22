ارتباك بسبب تزايد العمليات.. "الشاباك" يُطلق النار على سيارة مستوطن!

رام الله-وطن: أطلقت قوة من مخابرات الاحتلال (الشاباك) النار، صباح اليوم الثلاثاء، بطريق الخطأ، على سيارة يقودها مستوطن بالقرب من بلدة "بير زيت" شمال رام الله، ظناً منهم أن سائق السيارة فلسطيني ينوي تنفيذ عملية.

وقال بيان لجهاز الشاباك: "خلال نشاط القوات الأمنية في منطقة بير زيت تقدمت سيارة بسرعة باتجاه القوة التي كانت في مكان الحادث بعد اصطدامها بسيارة أخرى. القوة التي اعتقدت أنه هجوم بسيارة مفخخة، أطلقت النار على السيارة. ولم يصب أحد".

يأتي ذلك، على ما يبدو، نتيجة حالة الارتباك التي تنتاب أجهزة أمن الاحتلال، بعد تزايد وتيرة العمليات ضد المستوطنين خلال اليومين الأخيرين، فقد عثُر أمس على جثة مستوطنة مقتولة، في مستوطنة "حريش" شمال مدينة جنين، فيما نفذّ الفتى الشهيد محمود كميل من بلدة قباطية جنوب جنين، الليلة الفائتة، عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة، استهدفت مجموعة من المستوطين.