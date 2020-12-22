الصحة: 29 وفاة و1561 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 29 وفاة و1561 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1808 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة "بيت لحم 1، الخليل 2، طوباس 1، نابلس 4، رام الله 1، جنين 2، سلفيت 2، طولكرم 3، أريحا 1"، و12 وفاة حالة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " بيت لحم (98)، ضواحي القدس (62)، الخليل (166)، طوباس (22)، نابلس (131)، رام الله (268)، جنين (156)، سلفيت (39)، طولكرم (71)، قلقيلية (18)، أريحا (14)"، قطاع غزة (516).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم (343)، الخليل (174)، طوباس (16)، نابلس (108)، رام الله (230)، جنين (137)، سلفيت (43)، طولكرم (61)، قلقيلية (52)، أريحا (14)"، قطاع غزة (630).

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 81.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.3%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، قالت وزيرة الصحة أن هناك 124 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 33 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.