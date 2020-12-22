باكستان: لن نعترف بإسرائيل ولا علاقات معها قبل حل القضية الفلسطينية

وطن: أعلن شاه محمود قريشي وزير خارجية باكستان الاثنين، أن بلاده أطلعت قيادة دولة الإمارات على موقفها من "إسرائيل"، وأكد أن إسلام آباد لن تعترف بها حتى التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية.

ونفى قريشي أن تكون باكستان قد تعرضت لضغوط من أجل الاعتراف بدولة الاحتلال. وقال عن لقائه بالمسؤولين الإماراتيين لقد "أطلعتهم على سياستنا بخصوص إسرائيل/فلسطين" مشددا على رفض إسلام آباد إقامة علاقات مع "إسرائيل" طالما لم تتم تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.