الصحة بغزة: 12 حالة وفاة و516 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء تسجيل 12 حالة وفاة و516 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء فحص مخبري لـ 2163 عينة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وهو ما يعادل 24% من العينات المفحوصة.

وأكدت الصحة في تقريرها اليومي، وفاة 12 مواطنا جراء الإصابة بكورونا داخل مشافي وزارة الصحة، ما يرفع أعداد الوفيات إلى 283 حالة وفاة.

وأشارت الصحة إلى تعافي 630 حالة، ما يرفع عدد المتعافين إلى 24533 حالة.

وسجلت محافظة غزة 204 إصابة، محافظة خان يونس 139 إصابة تلتها محافظة الشمال ب 82 إصابة ثم الوسطى 40 إصابة وأخيرا رفح 32 إصابة.

وأوضحت الصحة أن إجمالي المصابين منذ مارس الماضي بلغ 34390 مصاب, منها 9574 إصابات نشطة حالة.

وأكدت الصحة أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المشفى 312 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 203 حالة.

وتوقعت الصحة ارتفاعا كبيرا في الإصابات خلال الأسبوعين القادمين نتيجة انخفاض درجات الحرارة.