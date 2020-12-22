دولة الاحتلال تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ"كورونا" منذ أكتوبر المنصرم

وطن: سجلت أمس الإثنين، في دولة الاحتلال 3594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة منذ تشرين الأول/أكتوبر المنصرم.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن إجمالي الإصابات النشطة بلغ 27628، بينما بلغ إجمالي الإصابات التي سجلت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس المنصرم، 380095 إصابة غالبيتها العظمى طفيفة.

وأشارت إلى ان 857 مصابا يتلقون العلاج في أقسام كورونا في المستشفيات، بينهم 472 مصابا بحالة خطيرة و119 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، وبلغ إجمالي وفيات كورونا 3111 حالة.