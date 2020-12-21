حماس: بطولة شعبنا في الدفاع عن الأقصى عنوان المرحلة

وطن: أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس بعملية باب حطة "البطولية"، وقالت إن "بطولة شعبنا في الدفاع عن الأقصى هي عنوان المرحلة".

وتوجهت حماس بالتحية لأهالي قباطية وجنين القسام، "فاليوم أعراس الشهادة تقام في بيوتهم من أجل الأقصى ودفاعا عنه".

وأكدت الحركة أن دماء الشهادة على باب حطة هي رسالة للمتطرفين والمستوطنين الذين يقتحمون الأقصى ويحاولون تأدية طقوسهم التلمودية.

وحذرت حماس الاحتلال من تماديه في الاعتداءات على المسجد الأقصى، والسماح للمتطرفين بانتهاك حرمته، فشعبنا الفلسطيني جاهز للرد على عدوان الاحتلال.

وقالت "إن عملية باب حطة هي رسالة لكل من اختار التطبيع متجاوزا حقوق شعبنا وأمتنا في المسجد الأقصى، عودوا إلى رشدكم، فالمسجد الأقصى ينتظر منكم النصرة والدعم وليس التطبيع مع عدو مجرم قاتل".

وأعلنت وسائل إعلام عبرية عن استشهد شاب فلسطيني مساء يوم الاثنين، برصاص جنود الاحتلال خارج باب حطة قرب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وذكر مراسلنا في المدينة أن الجنود أطلقوا النار صوب الشاب مما أدى إلى إصابته بجراح بليغة، وتركوه ينزف على الأرض دون إسعاف.

م غ/ط ع

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