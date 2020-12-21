مستوطنون يهاجمون المواطنين في مناطق مختلفة في الضفة

وطن: شن قطعان المستوطنين مساء اليوم عدة هجمات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

ففي بلدة حوارة في محافظة نابلس اقتحم عشرات المستوطنين البلدة على شكيل مسيرة تحت حماية جيش الاحتلال واعتدوا على المواطنين.

وتصدى أهالي بلدة حوارة لهجوم نفذه مستوطنون استهدف ممتلكاتهم، حيث هاجم عشرات المستوطنين ممتلكات المواطنين في بلدة حوارة عقب تنظيم مسيرة لهم على الشارع الرئيسي وسط البلدة، لتندلع مواجهات عقب ذلك مع جنود الاحتلال في المنطقة.

هاجم مستوطنون متطرفون، مساء اليوم الاثنين، منازل ومركبات المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح شمال القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين تجمعوا وسط الحي ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة واعتدوا على المنازل والمواطنين هناك.

وفي جنين، هاجم عدد من المستوطنين، مساء اليوم الاثنين، مركبات المواطنين بالقرب من حاجز دوتان العسكري جنوب غرب جنين.

وأفاد رئيس بلدية يعبد امجد عطاطرة بأن عددا من المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة والزجاجات الفارغة، بالقرب من حاجز دوتان قرب بلدة يعبد تحت حراسة وحماية جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن المستوطنين قاموا بإحتجاز عدد من الشبان، وأعاقوا حركة السير في المنطقة.

كما رشق مستوطنون بالحجارة، مساء اليوم الاثنين، مركبات المواطنين قرب بلدة جناته شرق بيت لحم.

وأفاد مواطنون، بأن مجموعة كبيرة من مستوطني "تقواع" المقامة على اراضي المواطنين، قاموا باغلاق الشارع الالتفافي الواصل ما بين جنوب وشمال الضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال، وشرعوا برشق مركبات المواطنين بالحجارة.