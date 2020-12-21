"الخارجية": تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الإثنين، بتسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي.

وفي هذا السياق، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل47 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية في كل من: أوهايو، وميتشيغن، ونيوجيرسي، وكاليفورنيا، والينوي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5785 إصابة.

كما أفاد الفريق بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية لليوم العاشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة.

وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين بأن كلا من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، أعلنت عن إغلاق حدودها وأجوائها، وبالتالي فإن المواطنين الذين سجلوا لدى الوزارة للسفر إلى تلك الدول لا يستطيعون دخول أراضيها، وعليهم تأجيل سفرهم ريثما يتم الإعلان عن أية ترتيبات جديدة.