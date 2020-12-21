مدير مستشفى هوغو تشافيز: الخطر بنوعية اصابات كورونا وحاجتها الدخول للمشافي

وطن: قال مدير مستشفى هوغو تشافيز الدكتور باسل بواطنة، إن الخطير في المرحلة الحالية ليس عدد الاصابات بكورونا وانما نوعية الاصابات التي تظهر عليها اعراض المرض وتستدعي حالتها الادخال للمشفى.

وأضاف بواطنة، أن هناك عددا كبيرا من الاصابات التي تسجل يتم ادخالها الى المشافي نظرا للأعراض الخطيرة التي تظهر عليها.

واشار الى أن كافة الأسرة في مستشفى هوغو تشافيز مليئة بالمرضى سواء المنامات أو العناية المكثفة، فيما تتراوح الأعراض بين الخفيفة والمتوسطة والخطيرة.

وبين بواطنة أن 28 مريضا يرقدون في المشفى بينهم 8 في غرف العناية المكثفة، وأن هناك 3 مرضى في الثلاثينات من أعمارهم، و3 آخرين في الأربعينات من أعمارهم، والبقية من عمر ٦٠ فما فوق.

"إذاعة صوت فلسطين"