استشهاد شاب برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

القدس- وطن: ذكرت وسائل اعلام عبرية ان شابا فلسطينيا استشهد مساء اليوم الاثنين، برصاص جنود الاحتلال قرب باب حطة في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب الشاب الذي "لم تعرف هويته بعد" وينحدر من بلدة قباطية في محافظة جنين، مما أدى إلى إصابته بجراح بليغة، حيث تركوه ينزف على الأرض دون إسعاف، الى ان أعلن عن استشهاده.

وأغلقت شرطة الاحتلال في أعقاب ذلك أبواب المسجد الأقصى واحتجزت المصلين داخله واعتدت على عدد منهم، كما أغلقت باب العامود وباب الساهرة بالبلدة القديمة واعتدت على المواطنين والباعة المتجولين هناك، ومنعت الدخول إلى البلدة القديمة أو الخروج منها.

وذكرت وسائل إعلامية عبرية، إصابة جندي من جيش الاحتلال بعملية إطلاق النار بجراح طفيفة.