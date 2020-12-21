بعد مهاجمتهم فلسطينيين.. مقتل مستوطن وإصابة آخرين قرب رام الله

وطن: قالت مصادر عبرية إن مستوطناً من "فتية التلال" الإرهابية، وأصيب آخرين، بعد ملاحقتهم من قبل سيارة تابعة لشرطة الاحتلال قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر" القريبة من رام الله.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن 4 مستوطنين آخرين أصيبوا بجروح طفيفة بعد انقلاب سيارتهم خلال ملاحقة الشرطة لهم.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال وصلت للمكان بعد قيام المستوطنين بإلقاء الحجارة تجاه سيارات الفلسطينيين التي تمر في المكان.

وأوضحت أنه عند محاولة شرطة الاحتلال السيطرة على المستوطنين وإبعادهم من المكان، بدأت بملاحقتهم ما أدى إلى انحراف السيارة عن الطريق.