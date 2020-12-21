الاحتلال ينصب بوابتين حديديتين قرب عين الساكوت في الأغوار

وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوابتين حديديتن قرب عين الساكوت في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال نصب بوابتين حديديتين، على مدخل نبع الساكوت القريبة من الحدود الفلسطينية_ الأردنية.

وأعرب دراغمة عن تخوفه من أن تكون البوابتين مقدمة لعزل المنطقة أمام المواطنين.

يذكر أن الاغوار تتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة تتمثل في الاستيلاء على أراضي المواطنين ومنعهم من دخولها واقتلاع خيامهم واعتقالهم ومحاربتهم بشتى الطرق، من اجل حملهم على الرحيل منها لصالح الاستيطان.