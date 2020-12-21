وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 31 وفاة و1514 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة.

ولفتت الى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 81.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة الغربية "نابلس 4، طولكرم 3، جنين 3، بيت لحم 3، الخليل 1، رام الله 3"، وسجل في قطاع غزة 11 حالة وفاة، و 3 حالات في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس (157)، طولكرم (89)، ضواحي القدس (61)، طوباس (30)، سلفيت (44)، جنين (144)، بيت لحم (96)، الخليل (171)، رام الله (191)، قلقيلية (23)، أريحا (16)، وسجل في قطاع غزة (280) إصابة جديدة، و(212) في مدينة القدس.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس (352)، طولكرم (108)، طوباس (44)، سلفيت (42)، جنين (143)، بيت لحم (40)، الخليل (115)، رام الله (231)، قلقيلية (42)"، وسجل في قطاع غزة (451)، وفي مدينة القدس (280).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 136 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي