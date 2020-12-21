نقل الأسير عماد أبو رموز إلى المستشفى

وطن: أكد نادي الأسير، اليوم الاثنين، أن إدارة سجون الاحتلال، نقلت الأسير عماد أبو رموز من سجن "عوفر" إلى مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أنه من المقرر أن يخضع الأسير أبو رموز لعملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني أُصيب به مؤخراً، علمًا أن إدارة السجون ماطلت في نقله إلى المستشفى، وجرى نقله مساء أمس بعد ضغوط ومطالبات من الأسرى.

يُشار إلى أن الأسير أبو رمو البالغ من العمر (46 عامًا) من الخليل، وهو معتقل منذ عام 2004م، ومحكوم بالسّجن لمدة (25) عامًا.