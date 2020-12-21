2960 طالبًا يتقدمون لامتحان الثانوية العامة بدورته الاستكمالية

وطن: توجه، صباح الاثنين، (2960) طالبًا من المحافظات كافة والخارج لأداء امتحان الثانوية العامة في دورته الثالثة (الاستكمالية) للطلبة غير المستكملين في مبحثين على الأكثر في جميع الفروع، رغم جائحة كوفيد -19، مراعين إجراءات الوقاية والسلامة.

وتفقد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير، مدير عام القياس والتقويم والامتحانات محمد عواد، بمشاركة مدير عام تربية رام الله والبيرة باسم عريقات قاعة الامتحان في مدرسة بنات البيرة الجديدة.

وأشار عواد إلى مزايا هذه الدورة التي تمنح الفرص للطلبة غير المستكملين للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

وأكد حرص وزارته على توفير الإمكانات والسبل كافة للطلبة خاصة في ظل التحديات الراهنة التي فرضتها الجائحة.

وثمن روح الالتزام بالإجراءات الصحية والسلامة التي تجلت في قاعات الامتحان.