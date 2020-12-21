مسيرة السيارات الاحتجاجية ضد العنف والجريمة تغلق أهم شريان مواصلات بالداخل المحتل

وطن: انطلقت مسيرة سيارات احتجاجية ضد العنف وانتشار الجريمة، صباح الإثنين، من بلدة كفر قرع، دعت لها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل المحتل، باتجاه مدينة القدس وهي تسير ببطء شديد على شارع "رقم ستة" الذي يعتبر أهم شرايين المواصلات في دولة الاحتلال من شمالها الى جنوبها.

يشار إلى ان عدد ضحايا القتل في البلدات الفلسطينية بالداخل، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن قد بلغ نحو 110 ضحية، وهو رقم قياسي مقارنة بأعداد الضحايا في السنوات الماضية.

ويوجه المسؤولون في المجتمع العربي من نواب كنيست وأعضاء في هيئات المتابعة، التهم لسلطات الاحتلال والشرطة على وجه الخصوص، بالتقاعس وعدم تخصيص الميزانيات من اجل اقتلاع الجريمة من جذورها في المجتمع العربي.

ويطالب فلسطينيو الداخل سلطات الاحتلال بمحاربة الجريمة المنظمة وبجمع الأسلحة المنتشرة بكثرة في المجتمع العربي.