محافظ طولكرم يبارك مقترح مؤسسة REFORM بتشكيل منتدى شبابي في محافظة طولكرم

وطن: بمشاركة مجموعة من النشطاء الشباب المستفيدين من مشروع تعزيز الخطاب المدني، وبحضور السيدة ميسون زريقي رئيس وحدة العلاقات العامة، والسيدة أسماء عودة المستشارة القانونية، والسيد محمد الجمل مدير دائرة الإعلام، وتحت رعاية عطوفة محافظ محافظة طولكرم السيد عصام أبو بكر، عقدت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM جلسة حوارية في محافظة طولكرم لمناقشة أهمية تشكيل منتدى شبابي للمحافظة.

واستهل الجلسة منسق المشروع في مؤسسة REFORM ربيع عرباس معرفاً بالمشروع والمجموعة الشبابية، ومؤكداً على أهمية التعاون مع المحافظة لتعزيز مشاركة الشباب والنساء في جهود التنمية المحلية في المحافظة ودورهم في تقديم المقترحات التي تسهم في انشاء مساحات تفاعلية مع صناع القرار لتعزيز القيم الديمقراطية والانسجام المجتمعي.

وبدورها نقلت زريقي تحيات محافظ طولكرم عصام أبو بكر، وتوجيهاته لدعم قطاع الشباب والمشاركة في الأنشطة والبرامج المجتمعية التي من شأنها تعزيز قدرات الشباب وخلق مساحات وفضاءات للتعبير عن احتياجاتهم ومتطلباتهم على مستوى المحافظة.

وناقش المشاركين فكرة تشكيل منتدى شبابي ليشكل حاضنة لانطلاق المشارورات والمناقشات بين المحافظات والمؤسسات الاهلية والمشاركين الشباب، ومقدمين تصوراً لدور المنتدى في دعم الشباب والية عمله ومرجعيته الادارية والقانونية.

ومن الجدير بالذكر انه سيتبع تلك الجلسة لقاءً آخراً لمناقشة مجريات العمل على المنتدى واطلاقه وذلك ضمن مشروع تعزيز الخطاب المدني لمحافظتي طولكرم وقلقيلية والذي يأتي في سياق عمل المؤسسة الرامي الى تعزيز مشاركة الشباب والنساء في جهود التنمية المحلية في مجتمعاتهم، وترسيخ مبادئ السلم الاهلي والتماسك الاجتماعي في اطار القانون، وبناء مفهوم وثقافة السلم الاهلي، والانسجام المجتمعي على المستويات المحلية والوطنية.

.ينفذ هذا المشروع بتمويل من الحكومة السويسرية FDFA.