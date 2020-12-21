غزة: 11 حالة وفاة و280 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الإثنين، تسجيل 11 حالة وفاة و280 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء فحص مخبري لـ 1080 عينة خلال 24 ساعة الماضية، وهو ما يعادل 26% من العينات المفحوصة.

وأكدت الصحة في تقريرها اليومي،وفاة 11 مواطنا جراء الإصابة بكورونا داخل مشافي وزارة الصحة، ما يرفع أعداد الوفيات إلى 271 حالة وفاة.

وأشارت الصحة إلى تعافي 451 حالة، ما يرفع عدد المتعافين إلى 23903 حالة.

وسجلت محافظة غزة 106 إصابة، محافظة خان يونس 77 إصابة تلتها محافظة الشمال ب 38 إصابة ثم الوسطى 26 إصابة وأخيرا رفح 19 إصابة.

وأوضحت الصحة أن إجمالي المصابين منذ مارس الماضي بلغ 33874 مصابا، منها 9700 إصابات نشطة حالة.

وأكدت الصحة أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المشفى 336 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 226 حالة.