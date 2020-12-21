وفاة المناضل سالم حسن خلة أحد مؤسسي الجبهة الديمقراطية

وطن: نعت الجبهة الديمقراطية، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، المناضل سالم حسن خلة (أبو زياد) 1947-2020، أحد مؤسسيها، عضو لجنتها المركزية لعدة دورات.

وينحدر الشهيد أبو زياد من مدينة يافا، وقد نشأ وترعرع لعائلة وطنية مناضلة في بلدة يعبد في محافظة جنين، وانخرط منذ بواكير عمره في العمل الطلابي والوطني، وكان من مؤسسي القوات المسلحة الثورية التابعة للجبهة الديمقراطية في لبنان عام 1969.

وتسلم الراحل الكبير سالم خلة، عددًا من المسؤوليات الحزبية والتنظيمية المفصلية منها عضوية اللجنة المركزية لعدة دورات، ومسؤولية منطقة صيدا في لبنان، وممثلا للجبهة ومسؤولا لمنظماتها في اليمن والعراق، وعضوا في أمانة سر اللجنة المركزية ضمن هيئة الإشراف على تنظيم الأرض المحتلة، عاد إلى ارض الوطن بصفته عضوًا في المجلس الوطني عام 1996 وتسلم مسؤوليات حزبية وجماهيرية من بينها مسؤولياته في مدينتي نابلس وقلقيلية.