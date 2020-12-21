هدم بيوت في قلنسوة وكفر قاسم

وطن: هدمت جرافات تابعة لسلطات الاحتلال، بيتا في مدينة قلنسوة، بعد منتصف الليلة الماضية، بحجة البناء غير المرخص.

وطوّقت شرطة الاحتلال موقع البيت من كافة الجهات ومنعت الوصول إليه، فيما وصل سكان من المدينة إلى المكان ومنعتهم قوات الشرطة من الاقتراب.

كما أقدمت سلطات الاحتلال، تحت حماية قوات كبيرة من الشرطة لجرافات الهدم، بهدم بيتين في كفر قاسم يتبعان لعائلة عارف فريج.

وكانت المحكمة المركزية في اللد رفضت، أمس الأحد، طلب أصحاب البيتين بتجميد أمر الهدم.

وهدم البيت وهو غير مأهول بالسكان، بحجة البناء دون ترخيص، ولكنه على ارض بملكية خاصة.

المصدر: (عرب48)