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نابلس: اعتقال صاحب شركة وإصابات في مواجهات مع الاحتلال

21.12.2020 07:41 AM
نابلس: اعتقال صاحب شركة وإصابات في مواجهات مع الاحتلال

وطن: أصيب عدد من المواطنين، فجر الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بمدينة نابلس وحي رأس العين، واعتقلت المواطن عنان أبو ضهير صاحب شركة "ميلينيوم تكنولوجي" واقتادته إلى مقر شركته بشارع سفيان.

وأضافت أن قوات الاحتلال صادرت أجهزة كمبيوتر ومعدات الكترونية من مقر شركته، واعتدت عليه بالضرب المبرح.

واندلعت مواجهات عنيفة تركزت في شارع سفيان وشارع رأس العين، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الصوت والغاز، ما أسفر عن إصابة ثلاثة شبان بالرصاص، بالإضافة لإصابات بالاختناق.

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