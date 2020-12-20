نتنياهو وغانتس يتفقان على تأجيل إقرار الميزانية بأسبوعين

وطن: أعلن حزب أزرق أبيض، الليلة الأحد، أنه سيقدم غدا مشروع قانون سيتم بموجبه إقرار ميزانية دولة الاحتلال لعام 2020 حتى 31 كانون أول، وسيتم إقرار موازنة عام 2021 حتى 5 كانون ثاني 2021.

وبحسب حزب أزرق أبيض، فإن الاقتراح سينص على أنه في حال عدم الالتزام بالمواعيد فانّ الكنسيت ستحل تلقائيا، وستقام الانتخابات في تاريخ 23 آذار 2021.

ويهدف الإعلان إلى السماح باستمرار المفاوضات مع الليكود، بدلاً من حل الكنيست تلقائياً يوم الثلاثاء القادم.