50 مؤسسة أمريكية تأثرت بالهجوم السيبراني الأخير

وطن: أعلنت شركة "فاير آي" للأمن السيبراني في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، أنّ "الاختراق واسع النطاق لشبكات الحكومة الأمريكيّة أثر في حوالي 50 شركة أو منظمة أمريكيّة".

بدوره، قال كيفن مانديا الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، إنّه "من المحتمل أن تكون حوالي 50 منظمة أو شركة فقط متأثرة بالفعل"، في حين زعمت وسائل إعلام أمريكيّة بأن قراصنة "متصلين بالدولة الروسية" وقفوا وراء اختراق كبير استهدف عددا من المؤسسات في الولايات المتحدة، الأمر الذي نفاه الكرملين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس السبت أنّ "الأنباء المتداولة عن الاختراق الإلكتروني لبعض المؤسسات الأمريكية تم تضخيمها من الإعلام الكاذب، وأن روسيا لا علاقة لها به".

يوم أمس، قال وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو، إنّ "روسيا تقف وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكوميّة أمريكيّة عدّة وأهدافًا في كلّ أنحاء العالم"، على حد قوله.

ولفت بومبيو خلال حديثه لبرنامج "ذي مارك ليفين شو"، إلى أنّ "هناك جهود كبيرة كانت لاستخدام جزء من برنامج معلوماتي لطرف ثالث لدس رمز أساسي داخل أنظمة الحكومة الأمريكيّة، والآن يمكننا أن نقول بشكلٍ واضح جدًا أن الروس يقفون وراء ذلك الهجوم".

وقبل أيّام، شدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن "الأميركيين يوجهون الاتهامات العلنية من دون أيّة أدلة، ويجعلونها جزءًا من جدول أعمالهم في المحافل الدولية".

كما أشار لافروف إلى أنّ نظيره الأميركي مايك بومبيو زار عددًا من دول أفريقيا، و"طالبها بعدم التعامل الاقتصادي مع روسيا والصين".