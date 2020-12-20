نقابة المحاميين تعلّق العمل بكافة محاكم الوطن اعتباراً من صباح غدٍ الاثنين
وطن: قرر مجلس نقابة المحامين النظاميين تعليق العمل بكافة محافظات الوطن اعتباراً من صباح غدٍ الاثنين الموافق 21/12/2020 وحتى صباح يوم الاحد الموافق 3/1/2021، وذلك امام كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها بما فيها المحاكم النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية وكافة الدوائر الرسمية.
وأضاف مجلس النقابة في بيان له، أنه يستثنى من ذلك العمل في المحاكم فيما يتعلق فقط بطلبات الافراج بالكفالة وتمديد التوقيف وتقديم الطعون والاعتراضات، وطلبات الاسترداد والافراج وعرض التسويات امام دوائر التنفيد، والمعاملات العدلية المستعجلة امام الكاتب العدل، وأية معاملات مستعجلة لا تحتمل التأخير امام الدوائر الرسمية الأخرى.
وحسب بيان المجلس فإن تعليق العمل يأتي منعاً لحالة الفوضى والقلق والبلبلة لدي المحاميين بسبب غموض وعدم وضوح قررات مجلس الوزراء بخصوص الاغلاقات والحالة الوبائية، التي شددت على العمل بالحد الأدنى ومنع التنقل بين المحافظات وتاسيساً على ذلك وكون منع التنقل والعمل بالوتيرة المنخفضة يعيق عمل المحامين والمحاكم.
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين تحية الحق والعروبة وبعد يتابع مجلس نقابة المحامين النظاميين التطورات بشأن...Posted by الموقع الرسمي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين on Sunday, December 20, 2020