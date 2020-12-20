الشرطة تغلق 45 محلا تجاريا وتقبض على 6 من أصحابها في جنين

وطن: أغلقت الشرطة 45 محلا تجاريا وقبضت على 6 من أصحابها وحرر 188 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة وبإسناد من الأمن الوطني وأثناء قيامها بعمل جولات مستمرة في المحافظة لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق، قامت بإغلاق 45 محلاً تجارياً، وقبضت على 6 أشخاص من أصحابها لعدم ألالتزامهم بحالة الإغلاق . كما حررت الشرطة 188 مخالفة لغير الملتزمين.

ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم وتحقيق السلامة العامة .