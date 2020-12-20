رام الله.. توقيف محامي أثناء محاولته تقديم رشوة بمئة ألف شيكل لموظف في النيابة العامة

رام الله-وطن: بتوجيه وإشراف من النيابة العامة، ألقتْ الشرطة القبض، في مدينة رام الله، اليوم الأحد، على محامي متلبس بمحاولة تقديم رشوة كبيرة لموظف في النيابة العامة.

وفي تفاصيل القضية، أكدت مصادر مطلعة لـوطن أنه، وبإشراف النائب العام أكرم الخطيب، تم نصب كمين للمحامي (ع.ش)، وألقي القبض عليه متلبساً.. أثناء قيامه بتسليم موظف النيابة مبلغ 100 ألف شيكل، بموجب شيك مستحق الأداء بتاريخ 23 الشهر الحالي.

وأكدت المصادر أنّ الموظف في النيابة (م.ع)، أبلغ في وقت سابق عن محاولة المحامي عرض الرشوة له، وساهم في القبض عليه متلبساًَ.

وتواصلت وطن مع النيابة العامة، لاستيضاح المزيد من التفاصيل ومعرفة خلفيّة تقديم رشوة كبيرة بهذا الحجم، ومن المستفيد منها ولماذا (؟).. إلّا أن النيابة رفضت التعليق على الموضوع، مؤكدة إحالة المحامي للتحقيق.