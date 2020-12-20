عامٌ مسروق

كتب: بدر أبو نجم

إذا كتب لنا الله ساعات إضافية من أعمارنا سنحتفل بالعام الجديد وسنودع عاماً مضى بكل ما حمله من أفراح وأتراح ونجاحات واخفاقات، نودعه وننتظر ما يحمل لنا العام الجديد وسفينة العمر لا زالت تبحث عن مرسى لأمانينا المعلقة بين الحطام.

هي ذات الأيام تشبه بعضها ولن تختلف أيام العام الماضي عن الجديد، لكنها الأحلام التي تنبت في كل مرة تأبى أن تستكن في قيرورة اللانهاية، لكننا ننتظر بشائر الخير مع كل عام جديد.

ننتظر العام الجديد بعد عامٍ كان الأشرس والأقسى في عمرِ أجيالٍ وأعمارٍ عاشوا معنا لا منكسي أحلامهم رغم ما كان فيها، وينتظروا ثوباً جديداً، ففي ضيق الأيام وانقضاء الأعوام لعبرة، نودع عاما ونفرح بقدوم آخر.

أحداثٌ كثيرة حدثت على مدار عام 2020، والذي بقي له أيام من عمره المسروق، وشهد أحداثا كثيرة وسجلت خلاله أرقام قياسية عدة، خصوصاً في مجالات المناخ والصحة والاقتصاد والسياسية.

فسجّل وباء كوفيد-19 الذي ظهر نهاية العام 2019 في مدينة ووهان الصينية، أرقاما قياسية في سرعة توسعه الجغرافي وقوة تأثيره على النشاط البشري، حيث وصل لكل المعمورة وأصبح الشغل الشاغل للعالمين، ففي الثاني من ابريل وبعد ثلاثة أشهر فقط من انتشار الوباء أُجبر أكثر من 3.9 مليارات أي ما يعادل نصف البشر على الخضوع للحجر المنزلي، ناهيل عن إلغاء 20.5 مليون وظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، وليس ذلك فحسب بل على الصعيد العالمي يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4%.

ومن جانبٍ آخر قال مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك إنه سيصل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 235 مليون شخص.

وبدأ التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حيث أصبحت امرأة في الـ90 من عمرها أول مَن يحصل على حقنة تطعيم ضد مرض كوفيد 19 في برنامج التطعيم الشامل الذي بدأ في جميع أنحاء بريطانيا.

انفجار مرفأ بيروت

في الرابع من آب/ أغسطس الماضي، هز انفجار كبير جداً مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، حيث دمر الإنفجار أغلب معالمها، وأوعز السبب فيما بعد إلى وجود حوالي 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم في مستودع المرفأ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وآلاف الجرحى، ناهيك عن الخسائر الإقتصادية الضخمة التي حطمت الاقتصاد اللبناني حتى اللحظة.

حرائق في سوريا ولبنان

في شهر أكتوبر، تشرين الأول، اشتعلت النيران في مناطق عديدة من لبنان وسوريا، مُخلفة أضرارا في مساحات واسعة النطاق، وسط صعوبات كبيرة تعرقل جهود إخماد الحرائق.

فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية

في تشرين الثاني، أي الشهر الماضي، أعلن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية على الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.

وهناك أيضاً أحداث كثيرة ومتنوعة حصلت في العام الجاري الذي بات مشرفاً على نهايته، وسط ترقبٍ من البشرية بأن يكون العام الجديد أفضل حال.