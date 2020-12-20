"الإسلامي الفلسطيني" المصرف الإسلامي الأكثر أماناً في فلسطين للعام 2020

وطن: حصل البنك الإسلامي الفلسطيني على جائزة المصرف الإسلامي الأكثر أماناً في فلسطين للعام 2020 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومجلته "The Banking Executive".

وجاء ذلك خلال حفل نظمه الاتحاد للإعلان عن الفائزين بجوائز "التميز والإنجاز المصرفي للعام 2020 " في بيروت، بحضور حشدٍ من المصرفيين العرب وشخصيات رقابية ومؤسسات إقليمية.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني عماد السعدي إن حصول البنك على هذه الجائزة، يأتي نتاج الجهود الدؤوبة التي بذلها بكافة مراتبه لتطوير استراتيجياته في مختلف المجالات دعماً لخطط التحول الرقمي وإدارة المخاطر والالتزام بأفضل المعايير العالمية التي تضمن عمله بكفاءة وفاعلية مع الحفاظ على هويته الإسلامية.

وأضاف السعدي خلال كلمةٍ له في الحفل عبر تقنية الفيديو كونفرانس:" العام 2020 كان مليئاً بالتحديات خصوصاً تداعيات جائحة كورونا، وما تبعها من أزمة مالية للحكومة الفلسطينية، ولكننا تمكنا من التعامل معها وتجاوزها، محافظين على حقوق عملائنا ومساهمينا في نفس الوقت".

وبين السعدي أن هذا الإنجاز هو تأكيد على ثبات أداء البنك ونجاح خططه الاستراتيجية بفعل الرؤية الحكيمة لمجلس الإدارة واتباعه لأفضل المعايير العالمية للحوكمة الرشيدة، مقدماً الشكر لطاقم البنك وكافة العاملين فيه على جهودهم المخلصة والمعطاءة لتحقيق أهداف البنك.

وفي سياق آخر أشار السعدي إلى جهود البنك المتواصلة لتعزيز أمن وحماية شبكاته وأنظمته وخدماته المصرفية، مشيراً إلى حصول البنك هذا العام على شهادة الامتثال للمعايير العالمية لأمن بيانات بطاقات الدفع PCI DSS التي تمنح للبنوك والمؤسسات التي تتعامل مع البطاقات المصرفية بمختلف أنواعها، بهدف ضمان أعلى قدر من الحماية لمعلومات حامل البطاقة والبيانات الحساسة لها، تجنباً لتعرضها لمخاطر السرقة والاحتيال.

يذكر أن هذه الجائزة منحت للبنك بناءً على تقييم أدائه من قبل مجلة “The Banking Executive” وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتبعة في قياس الأداء المصرفي.

ومن الجدير ذكره أن البنك الإسلامي الفلسطيني هو المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة في فلسطين مع رؤية استراتيجية واضحة في مجال التمويل والاستثمار وتقديم المنتجات المالية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويوفر لعملائه من الأفراد والشركات الخدمات المصرفية المختلفة من خلال قنواته الرقمية على مدار الساعة بأحدث التقنيات مما يساهم في تحقيق تجربة مصرفية مميزة لهم.