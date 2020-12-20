استطلاع وطن: 60 % يؤيدون الاغلاق الشامل او الجزئي لمواجهة كورونا

رام الله - وطن للانباء : أظهر استطلاع اجرته شبكة وطن الاعلامية أن غالبية المستطلعين يؤيدون الاغلاق الشامل او الجزئي في مواجهة جائحة كورونا.

وطرحت وطن السؤال التالي على موقعها الإلكتروني، وجاء كالتالي: "هل تؤيد العودة الى سياسة الاغلاق الشامل او الجزئي في مواجهة جائحة كورونا"؟

وأجاب 60% من المستطلعين بخيار "اؤيد"، بينما أجاب 40 % ب "لا اؤيد".

وكانت الحكومة قد اعلنت يوم الخميس عن مجموعة من الاجراءات المشددة لمواجهة تفشي فايروس كورونا كان من ابرزها إغلاق جميع المدارس لكل المستويات سواء كانت مدارس حكومية أم أهلية أم خاصة، إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها اغلاقا تاما، ابتداء من صباح اليوم الأحد القادم، مع التحول إلى التعليم عن بعد حسب خطط وزارة التربية والتعليم المعدة مسبقا، اضافة الى منع التنقل بين المحافظات منعا باتا إلا للطواقم الطبية وللبضائع الضرورية والمواد الغذائية.