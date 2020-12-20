" الشيخ" داوود عريقات وداعاً

كتب عصام بكر: رحل عن عالمنا اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية، ومسيرة مكللّة بكل معاني الفخر والإعتزاز"الشيخ" داوود عريقات عن93 عاماً هذه الحياة التي اتسمت بالكثير من المعاناة، ولم تكن يوماً مفروشة بالورود ذاق خلالها كل صنوف العذاب مطاردا،ً وملاحقا،ً ومعتقلاً ثم مبعداً بعد اعتقالات طويلة تعرض خلالها للتعذيب القاسي بكل أشكاله لكنه حافظ طوالها على نظافة اليد، واللسان، والجيب، ومعاني الثائر الذي يعطي دون أن ينتظر المقابل في ايثار قل نظيره حتى الرمق الاخير .

هي ليست كلمات رثاء "لشيخ المناضلين" وهو يغادرنا كما يمكن لأحد أن يوصفها بقدر ما هي رسالة اعتذار من حزب الشعب الفلسطيني ورفاقه للرعيل الاول الجيل المؤسس من الشيوعيين الأوائل الذي رسموا معالم الطريق في أحلك الظروف ليُنيروا الدرب بكل اتقاد ووهج التمرد، والعنفوان رفضاً للظلم والإستغلال دفاعاً عن الحقوق الوطنية والقومية، ومن أجل تأمين حقوق الفئات المهمشة والفقيرة وتبنياً لقضايا الكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية، والحياة الكريمة، انتمى أبو سلام منذ ريعان لهؤلاء الشيوعيين المخلصين لمبادئهم، وقضايا شعبهم لم يهونوا أو يتراجعوا بل حملوا الأمانة عن "طيب خاطر" تقدموا الصفوف، ووفوا بكل القيم النبيلة ليلاقوا التعذيب، والسجن، والملاحقة، مسيرة "الشيخ" داوود هي مسيرة ذلك الجيل بأكمله زهو يحتل موضع التقدير الاعلى النموذج الأنقى المتشح بالبسالة والتضحية، على مدار القرن الماضي، ولمدة اكثر من 40 عاماً ناضل مع شعبه في سبيل تحقيق أهدافه الوطنية تمسك بكل المبادئ التي صانها بحدقات العيون حتى فقد بصره أثناء التعذيب في سبعينيات القرن الماضي أثناء التحقيق في معتقل "المسكوبية" ثم مبعداً، ومختفياً في البيوت "الحزبية" لكن اللحظة الأصعب كانت بالنسبة له قرار إبعاده عن أرض الوطن كم كانت قاسية ووقعها مؤلماً كما كان يقول رغم احتضانه من أبناء شعبه في بيروت، ودمشق في الأردن، وفي دول أوروبا الشرقية في كل مكان كان يزوره ببساطته المتميزة ووطنيته وكرمه كان يأسر من يلتقيه، ويترك بصمة وذكرى لدى الجميع، أخلاقه الرفيعه، وسيرته العطرة ستبقى لأجيال.

التقيت به لأول مرة في منتصف التسعينات بعد عودته وعدد من المبعدين لأرض الوطن بعد توقيع اتفاقية اسلو كانت فرحته لا توصف وهو رفاقه يلتفون حوله ومن معه عرس وطني محمولاً على الأكتاف مزهواً بالنصر بأنه عاد رغم أنف المحتل شامخاً وبطلاً في عيون شعبه، ومن رام الله الى أريحا التي احب مدينته حيث ولد وتربى، وترعرع فيها كبرت احلامه، وفيها صقل شخصيته تفحص الأماكن التي غادرها مرغماً ليجدها وفية في انتظاره في بيته المتواضع استقبل المهنئين الذين تحلقوا حوله هتفوا غنوا القصائد التي يحبها وهو مرهف الحس الواعي ببصيرته النفاثة صاحب العود الرنان المنشد للشيخ امام، واغاني الثوّار وبحسه الإنساني العميق ووتره الذي يعزف لحناً خالداً لا ينتهي، وتستمر اللقاءات، والاجتماعات الحزبية واثناء الندوات، والاحتفالات زرته في بيته عدة مرات كان يتحدث بدفء عن رفاق الجفر ووالدي له الرحمة احد هؤلاء يستعيد شريط الذكريات مسترسلا بقصص لا تنسى تحب ان تستمع للمزيد منها، ومعرفة التفاصيل شغوفا للدخول لثنايا الاصرار، والمعاناة لتلك الفترة والتجربة النوعية التي كان يتوجب علينا توثيقها بشكل اكثر وضوحا .

الشيخ داوود عريقات عضو اللجنة المركزية الأسبق للحزب الشيوعي الفلسطيني، وحزب الشعب، وعضو لجنة الرقابة الحزبية، وعضو اللجنة الإستشاريه الذي حاز ثقة رفاقه ورفيقاته، وانضوى في عضوية العديد من المؤسسات الأهلية، والجمعيات شارك في تأسيس العديد منها كان أيضاً مثال الأب لبناته سلام، ووئام، ولونا عمل على تعليمهن، وتقديم كل ما يملك من أجل إسعادهن ولزوجته أم سلام كان السند القوي وقت الشّدة والأب الحاني عندما تضيق كل الدنيا بابتسامته وهدوء أعصابه، وحنانه هو ذاته المقاتل الصلب العنيد في وجه الظلام، والمدافع عن أحلام شعبه بكل ما يملك، وهو ما أهله لعضوية العديد من المؤسسات الوطنية، فهو عضو المجلس الوطني الفلسطيني منذ سنوات، ومستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، وعضو العديد من المنظمات الإقليمية التي شغلها ممثلاً لحزبه، والمنتديات التقدمية، والثقافية الدولية.

الجمعة 18/12 كان يوماً حزيناً ليس فقط في أريحا وحدها التي فقدته ووري الثرى فيها بل للوطن الذي أحب ووهب حياته من أجله كانت الجموع موجوعة رغم إجراءات الوقاية للحد من كورونا كانت تلك الجموع ترد الدين الطويل للشيخ داوود، وتحفظ مكانته لديها في موكب مهيب وبسيط في ذات الوقت شيعت الجماهير شيخها الى مثواه الأخير لن تطوى صفحة بوفاة هذا المناضل فدموع المشيعين التي ذرفت كانت تعبر بصدق عن الحزن العميق، وحناجر المؤبنين المجروحة كانت لها معاني الاخلاص والوفاء سواء ما قاله أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي من تعداد مآثر الراحل الكبير، وعهد الوفاء لما ناضل من أجله أو واصف عريقات القيادي البارز، وأحد أقرباء الشيخ الذي ناله التعب وهو يناجي صديقه وقريبه الذي اعتاد أن يشرب قهوته الصباحية بصحبته أو يتحدث معه عبر الهاتف بشكل يومي، ولم يعد بامكانه فعل ذلك بعد اليوم عادت جماهير أريحا التي شيعت فقيدها، وبقي هو جسداً تحت التراب لكن ذكراه، وقصصه وحكاياته التي لا تنسى ستبقى حيّة معلماً هاما للأجيال صالون مي زيادة الثفافي في اريحا الذي ساهم الراحل في تأسيسه قبل عدة سنوات هو احد العناوين الهامة التي ينبغي تحويله الى منتدى ثقافي واسع يحمل اسمه ليبقى الخيط متصلا تفوح منه كلمات القصائد التي احب تشق الافق بالحان لا تموت .... لك السلام حيا وميتا ودمت خالدا فينا يا رفيق .