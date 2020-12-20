"التربية": 672 دارساً يتقدمون لامتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، بدء 672 دارسا من المحافظات الشمالية والجنوبية، تقديم امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار للعام 2020، وذلك ضمن برنامجي محو الأمية والتعليم الموازي.

وذكرت "التربية" أن الامتحان يعقد سنويا، ضمن برامج تعليم الكبار، ووفق استراتيجية وطنية هادفة إلى تمكين هذه الفئة من الدارسين، وجلّهم من كبار السن في الحصول على فرصة؛ لتعويض ما فاتهم من تعليم؛ وسط ترتيبات خاصة يحكمها بروتوكول صحي.

وبينت أنه يتقدم لامتحان التعليم الموازي من المحافظات الشمالية (112) دارسا/ة، ومن المحافظات الجنوبية (232) دارسا/ة، ويتقدم لامتحان محو الأمية من المحافظات الشمالية (114) دارسا/ة، ومن المحافظات الجنوبية (214) دارسا/ة .

واكدت "التربية" أن عقد الامتحان يأتي تأكيدا على دور برامج تعليم الكبار في تلبية احتياجات الدارسين، ورفدهم بالمعارف والمهارات الحياتية والمهنية، وتوفير فرص الالتحاق بالتعليم الأكاديمي، لمن دفعتهم ظروفهم دون استكمال تعليمهم أو تسربوا من مدارسهم، وهو ما ينضوي في إطار الاهتمام بالتعلم مدى الحياة وأهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى وجود فريق مختص من الإدارتين العامتين للتعليم العام، والقياس والتقويم والامتحانات يشرف على عقد هذا الامتحان.