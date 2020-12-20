صحة الاحتلال تبدأ حملة تطعيم ضد فيروس "كورونا"

وطن: بدأت صحة الاحتلال، اليوم الأحد، حملة تطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب الحملة، فإن أول من سيحصل على التطعيم، هم الطواقم الطبية والعاملون في قطاع الصحة، وكذلك الأشخاص من الفئة العمرية 60 عاما فما فوق.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن نحو 100 ألف من الطواقم الطبية والمستوطنين سجلوا للحصول على التطعيم، وينتظرون دورهم، علما أنه تم توزيع اللقاحات على صناديق المرضى والمستشفيات ومراكز التطعيم في المدن.

وتعطى الأولية للتطعيم للطواقم الطبية بحسب الترتيب التالي: الطاقم الطبي في المستشفيات، وصناديق المرضى، والعيادات الخاصة، وعيادات الأسنان، ومستشفيات الشيخوخة والطب النفسي، وطلاب التمريض والطب الذين يجرون جولات سريرية.