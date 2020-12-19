إلى الإعلامية "أسيل سليمان" التي أبكاها عودة التنسيق الأمني ودم الأسير الشهيد كمال أبو وعر لم يجف بعد...

كتب: الأسير كنعان كنعان

وصوتها الحاني أتانا من البعيد، عزف ناي كأنه، أو هدير موجٍ عنيد، تحسب نفسك تهذي، أو كأنه حُلم يقظة أو وعيد، فقد تناساكَ ونسيك الفصيل والوكيل، والصديق والخليل، بل وحوّلوك متسولاً على أبواب الشؤون الاجتماعية، معاقاً وطنياً، كلماتها رغماً عن الأسوار والسّجان والأسلاك الشائكة والأقفال السودا ومن باع الدار، أن طابت هاماتكم، ومُجّد عطاؤكم، انحناءً وسجوداً لعزّتكم وتضحياتكم، أيها الماضون نحو الشمس، أيها الأحرار والشهداء والأحياء والأبرار، القابضون على فلسطينكم وحلمنا، كفكفوا غربتكم، فنحن والله في عليائه معكم، وصرخات طفل هدمت طائرات الحقد بيته فوق ساكنيه في الشجاعية معكم، ودمعة الوداع في عينا الأسير الشهيد كمال معكم، وقد تقدّم الصفوف وترك المكان شاغراً، هل من أسير؟ أرقاماً من لحم ودم، تنتظر دورها بالبطولة والمجد، وتلعن المتخاذلين أصحاب الانتصارات المخصية، سادة التخريب والتآمر والتنسيق، والرائين في ذُلّهم الرَغَد...

أسيل... نفخر أنك أنت، بنت الأرض، نقش الثوب، كنعانية الجذر والرّوح، كليلة المعراج، قِديسة المهدي، وأن دموعك سقطت في تجاويف أفئدتنا، زهواً أملاً صموداً وتحدّي، وخناجر في صدر الخائنين للعهد، فلا تحفلي بهم، فكلماتك قطعت الخيط الأخير الباقي في سراويلهم، فسقطت مدوية كسقوطهم، فثاروا وحققوا وحدّقوا وهمزوا لمطياتهم بأن حاربوكِ، ليجمعوا أوراق وطنيتهم البالية ليُواروا سوءاتهم، لا تحفلي بهم، فحذاؤك الصغير سما فوق جباههم، وليصنعوا ما شاؤوا، وليستنجدوا بعدوكِ وقاتلنا وعزيزهم...

وليس في الختام ختام، شكراً لأنك أنتِ، وأقول لأشباه الوطنيين والأزلام المُطبّعين والمنسّقين الأقزام، ألا خابَ مَسعاكُم، ستَلفِظكم مزابل التاريخ، وستشتهون موتنا، لكنكم ستجدوننا لكم بالمرصاد حتى في أحلامكم، متمنطقين السلاح، رافعي رايات النصر ومدرّجين بحب الوطن...