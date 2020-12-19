"رياض الأطفال مغلقة والحضانات مفتوحة".. الناطق باسم الداخلية يوضح لـ"وطن" سبب التضارب في التصريحات

رام الله-وطن: أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد غسان نمر، سبب التضارب بين ما صرّح به اليوم السبت، عن فتح رياض الأطفال واستثنائها من الإغلاق، وبين تصريحات المتحدث باسم الحكومة بإغلاقها.

وقال نمر لـوطن إن ما حدث من اختلاف في تصريحاته وتصريحات ملحم "ليس تضارباً، إنما تعديل".

موضحاً أنه وبعد تصريحه بفتح رياض الأطفال بتعليمات وبموافقة رئيس الوزراء، أبدت وزارة التربية والتعليم ملاحظة بخصوص وجود حوالي 270 مدرسة خاصة موجود فيها رياض أطفال (كي جي 1 وكي جي 2)".

وأضاف: "لو أصدرنا قرار بفتح رياض الأطفال فسيحصل إرباك بين المدارس الحكومية المغلقة، والخاصة التي تحتوي على رياض أطفال".

وأكد نمر أنه كان من المقرر أن يصدر هو البيان المعدّل بإغلاق رياض الأطفال، ولكن بسبب عطل في هاتفه الشخصي قام د. إبراهيم ملحم بإصدار البيان المعدّل.

وقال نمر لـوطن إن القرار الساري حالياً هو التصريح الصادر عن ملحم بإغلاق رياض الأطفال والسماح gلحضانات بالعمل، بصفته (ملحم) مسؤول اللجنة الإعلامية الخاصة بحالة الطوارىء.