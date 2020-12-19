"يحمل مضامين متطرفة".. حزب الشعب يستنكر قرار أوقاف حماس بالحد من الاحتفالات بأعياد الميلاد

وطن: عبّر حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره الشديد للقرار الصادر عن وزارة الاوقاف التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة وتعميمه على مختلف دوائرها للحد من الاحتفالات باعياد الميلاد.

وقال الحزب في تصريح صحفي، وصل وطن، إن هذا القرار يمثل اعتداء خطيرا على الحريات العامة والخاصة ومخالف للمبادىء التي تضمنها القانون الأساسي ووثيقة الاستقلال الفلسطيني. كما أنه يحمل مضامين متطرفة غريبة عن شعبنا الفلسطيني؛ تسهم في ضرب وحدة النسيج الوطني والاجتماعي لشعبنا التي طالما اعتز بها.

وختم الحزب تصريحه الصحفي بمطالبة: حركة حماس وسلطة الامر الواقع التي تديرها بالتراجع عن هذا القرار والابتعاد عن كل ما من شأنه تمزيق وحدة المجتمع وتعميق الانقسام.