ملحم: رياض الأطفال مشمولة بالإغلاق والسماح للحضانات بالعمل

وطن: أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، أن رياض الأطفال مشمولة بإغلاق المدارس بالنظر لوجود نسبة كبيرة منها ضمن المباني المدرسية وفق توصيات وزارة التربية والتعليم.

وأشار ملحم في تصريح صحفي، اليوم السبت، إلى أن التدابير الحكومية قلصت العمل في الوزارات والمؤسسات الخاصة إلى الحد الأدنى خلال مدة الإغلاق.

وأكد أن الحكومة "أخذت بالاعتبار ظروف العاملين والعاملات، وبما يضمن عدم توقف الخدمات للمواطنين".

ولفت ملحم النظر إلى استمرار العمل في حضانات الأطفال.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية، غسان نمر، قد أعلن أن الإغلاق في الضفة الغربية لا يشمل رياض الأطفال ودور الحضانة.

وبيّن نمر في تصريح صحفي اليوم السبت، أن القرار جاء استنادا لقرار رئيس الوزراء رقم 27 طوارئ الصادر يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر الجاري.

وشدد نمر، على أن رياض الأطفال ودور الحضانة سوف تخضع لرقابة مشددة من قبل الجهات المختصة حول مراعاتها لتلك الشروط والإجراءات تحت طائلة المسؤولية القانونية.