إغلاق 70 محلا وتحرير 348 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات في جنين

وطن: أغلقت الشرطة، اليوم السبت، محلات تجارية وحررت مئات المخالفات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في جنين.

وذكرت الشرطة في بيان لها، أن دورياتها وبإسناد من الأمن الوطني وأثناء قيامها بعمل جولات مستمرة في المحافظة لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق، قامت بإغلاق 70 محلاً تجارياً، وحررت 348 مخالفة لغير الملتزمين.

ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم وتحقيق السلامة العامة.

من جهة أخرى، قبضت الشرطة في جنين على 18 شخصا صادر بحقهم 69 مذكرة قضائية كما ضبطت مركبتين غير قانونية.