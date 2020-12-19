جمعية المستهلك تتابع شكاوى المستهلك في البيع الالكتروني وتنجز حلها مباشرة

وطن: أفادت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، أنها تلقت عديد الشكاوى حول البيع الالكتروني والمشاكل المترتبة عليه سواء عدم مطابقة السلعة المعلن عنها والمنشورة صورتها وبين ما يصل للمستهلك، وعدم مطابقة بعضها لمعايير الجودة والمتانة، وقامت الجمعية بمتابعة هذه القضايا بشكل مباشر مع مواقع البيع الالكتروني، ولاقت تجاوبا بحل غالبيتها إلا أن بعض المواقع تسلحت بأن الزبون لم يتفقد القطعة قبل استلامها ليتأكد من مطابقتها وفي الغالب تكون سلع بحاجة إعادة تركيب من الزبون وتأخذ وقت لا يحتمله ناقل البضائع الذي غالبا ما يكون شركة مستقلة عن البائع الالكتروني.

وأوضحت رانية الخيري أمين سر الجمعية في المحافظة أننا نتلقى الشكاوى عبر وسائل متعددة ونقوم بالتواصل من أجل تفاصيل المعلومات بالدقة وتواصلنا عدة مرات مع الشركات مباشرة الذين قاموا بمعالجة الأمر تركيزا على رضا المستهلك وكسبه كزبون دائم، وتواصلنا مع الادارة العامة للبريد الفلسطيني كونهم جهة اختصاص في موضوع متابعة الشركات الناقلة المسجلة لديهم وهم طرف من أطراف الحل، وتواصلنا مع وحدة الشكاوى في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع المرجعيات القانونية التي تلزم الشركات وتلزم المستهلك في الشراء الالكتروني.

وأوصت الخيري المستهلك الذي يتعامل مع الشراء الالكتروني بعدم التعامل مع المواقع والصفحات غير الموثوقة ومراجعة تقييم تعامل سابق مع هذه الصفحات والمواقع، الاطلاع على شروط البيع قبل إجراء عملية الشراء من حيث إمكانية التبديل والاسترجاع في حالة أي خلل، التأكد من عنوان الشركة أنه واضح وثابت، احذر الأسعار المنخفضة بشكل كبير، احتفظ ببيانات عملية البيع.

وقالت احلام العبد نائب رئيس الجمعية في المحافظة أن تقرير وحدة الشكاوى في الجمعية الشهري من 16/11 – 16/12/2020، أوضح أن تعاملا مع 23 شكوى بيع الكتروني في المحافظات تم حل غالبيتها مع الشركات مباشرة وتعاملنا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجزء منها وتم حله، وتوزعت الشكاوى حسب المحافظات طولكرم 7 شكاوى، محافظة بيت لحم 5 شكاوى، ضواحي القدس 4 شكاوى، رام الله والبيرة 6 شكاوى، جنين شكوى واحدة.

وأشارت العبد أن المتاجر الكبرى التي تمتلك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع تجارة الكترونية أكثر الشركات التزاما بإيجاد حلول ضمن نظام معتمد لديهم وأحيانا يقوموا بتقديم طلب التبديل مركزيا للفروع نيابة عن المستهلك بناء على طلب الجمعية خدمة للمستهلك ونيل رضاه، والمواقع الاخرى تقوم بالمعالجة الا أنها تصر أن الزبون على حق لحين استلامه البضاعة والتوقيع على الاستلام، إذ يستوجب الأمر تفقد ما يصله قبل الاستلام.