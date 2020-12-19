وزارة العمل: بعد غدٍ سوف يتم صرف 700 شيقل للعمال المتضررين من "كورونا"

وطن: أعلن وزير العمل نصري أبو جيش، أن غدا الأحد سوف يتم إرسال الرسائل لكل العمال المتضررين من جائحة كورونا، وبعد غد سيتم صرف المساعدات بقيمة 700 شيقل لكل مستفيد من جميع محافظات الوطن.

وأوضح أن عدد المستفيدين 65 ألف عامل متعطل بسبب كورونا، لكن الإثنين ستكون الدفعة الأولى بواقع 14 ألف عامل، وسيتم صرف مساعدات لدفعة جديدة مكونة من 14 إلى 15 ألف عامل كل أسبوعين.

وأوضح أبو جيش في حديث لـ"صوت فلسطين"، أن المساعدات المالية جاءت بدعم من البنك الدولي، وتم وضع معاييرها من قبل البنك الدولي ووزارات المالية والعمل والتنمية الاجتماعية.

والمعايير هي: أن يكون المستفيد من عمال المياومة في قطاع السياحة والإنشاءات والخدمات، وأن لا يكون له راتب، وأن لا يكون قد استفاد من مساعدات "صندوق وقفة عز" أو غيرها من مساعدات كورونا، وأن لا يملك المستفيد محلاً تجاريًا أو سجلاً ضريبيًا، وأن لا يعمل في القطاع الخاص، وأن لا يكون لديه رقم سيارة عمومية، ولا عضوًا في النقابات المهنية.