الداخلية: اذا لم يتم الالتزام بالإجراءات من قِبل المؤسسات سنطبق عقوبات لم تنفذ من قبل

وطن: قال المتحدث باسم وزارة الداخلية د.غسان نمر، إنه اذا لم يكن التزام سوف يتم تغليظ العقوبات، وسيتم استخدام أعلى درجات العقوبة، والتي حددها القرار بقانون رقم 7/2020، ولم يتم استخدامها من قبل.

وأضاف نمر في حديث لـ"صوت فلسطين"، هذه المرة سنضطر لاستخدام العقوبات التي لم تستخدم من قبل، ليس على المواطنين غير الملتزمين وإنما على المحلات والمؤسسات المخالفة.

ومن هذه العقوبات، أوضح نمر أن القرار بقانون شدد أن من يخالف الاجراءات والقرارات الصادرة عن لجنة الطوارئ يعاقب بغرامة مالية اقصاها الفي دينار أو السجن أقصاه عام ، بالاضافة الى 7 عقوبات تخص الإشاعات وغيرها.

وحول الإغلاق الشامل، بيّن نمر أن قرار الإغلاق الشامل يعود لتقييمات الحكومة خلال فترة الأسبوعين، وبعدها يتم القياس عليها، ونتمنى أن تسير هذه الفترة بشكل جيد، حتى لا نصل إلى أي إجراءات أشد.