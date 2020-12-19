الأوقاف تعلن إجراءات الوقاية خلال الصلوات في المساجد

وطن: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن المساجد ستبقى مغلقة يومي الجمعة والسبت حت ترايخ 2/1/2021، بينما ستفتح المساجد باقي الأيام في المناطق التي لا يتم إغلاقها، على أن تتم مراعاة إجراءات السلامة.

وقال وكيل الوزارة حسام أبو الرب لـ"صوت فلسطين"، إنه سيتم تعميم الإجراءات مساء اليوم والبدء بتطبيقها غدا.

وأوضح أبو الرب أن الإجراءات تشمل: الإبقاء على مبدأ التباعد خلال الصلاة، وارتداء الكمامات، والإبقاء على دورات المياه مغلقة وعدم استخدامها، واقتصار مدة الصلاة، وعدم الجمع بين الصلوات، والطلب من المواطنين الذين لديهم أعراض الانفلونزا وضعف المناعة بعدم التوجه للمساجد، بالإضافة الى ذلك تعقيم المساجد بين الحين والأخر حفاظا على سلامة المواطنين، والطب من المواطنين إحضاء سجادة الصلاة من المنزل.