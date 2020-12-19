11 حالة وفاة و876 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم السبت، عن تسجيل 11 حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا و876 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه إلى 248 حالة.

وأوضحت أنه تم إجراء 2587 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتبين تسجيل 876 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تعافي 580 حالة جديدة من مصابي الفيروس.

وبينت الصحة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 340 حالة، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 230 حالة.

وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين منذ بدء تفشي الفيروس بلغ 33034 إصابة، فيما عدد الحالات النشطة 9812 حالة، واجمالي المتعافين 22974 حالة.