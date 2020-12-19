التربية: الفصل الدراسي الأول ينتهي نهاية الشهر القادم

وطن: أكد وكيل وزارة التربية والتعليم د.بصري صالح، أن الفصل الدراسي الأول ينتهي نهاية شهر كانون ثاني القادم من العام .2021

وقال صالح "برنامجنا الدراسي واضح، بأن الفصل الدراسي ينتهي نهاية الشهر القادم ، حيث تبدأ الامتحانات في منتصف الشهر وتنتهي نهاية الشهر، ولا تغيير على هذا الموعد حتى الآن".

وأوضح لـ"صوت فلسطين"، أن لا استثناء لطلبة الثانوية العامة من إغلاق المدارس، لأننا بدأنا العام الدراسي لهم في وقت مبكر بتاريخ 6/8/2020، وباقي الصفوف بعدهم، بالتالي نعتقد أن طلبة الثانوية قطعوا من المنهاج ما يكفي.

وبشأن رياض الأطفال، قال إن هذا تم ايضاحه، بأن ما ينطبق على المدارس ينطبق عليها، لأنها في غالب الأحوال تكون مندمجة مع المدارس الحكومية او الخاصة.