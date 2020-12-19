تواصل حظر التجول الكامل في قطاع غزة لليوم الثاني

وطن: واصلت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم السبت فرض حظر التجول الكامل في جميع المحافظات القطاع غزة، بغية الحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وسيستمر الحظر الكامل ليومي الجمعة والسبت والذي بدأ تطبيقه من الأسبوع الماضي حتى صباح يوم غد الأحد لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت داخلية غزة، إن فترة حظر التجوال ستكون بشكل كامل بجميع محافظات القطاع، وتبدأ الساعة 6:30 من مساء الخميس، وحتى الساعة 7 من صباح يوم الأحد.

ونبهت إلى أنه ستستمر في مثل هذه الأيام من كل أسبوع، على أن يتم إعادة تقييم هذه الخطوة.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي للحد من تحرك المواطنين وتجمعهم لتقليل فرص انتقال العدوى بين المواطنين، وكذلك حتى لا نصل للإغلاق الشامل لفترات طويلة”.

ونبهت إلى أن خطط الإغلاق الشامل جاهزة، لكن هذا السيناريو له أعباء كثيرة لذلك فضلنا بهذه المرحلة اقتصار الإغلاق على يومي الجمعة والسبت.

وأعربت عن أملها من المواطنين الالتزام الكامل بالإغلاق وحظر التجول يومي الجمعة والسبت، حتى لا نلجأ إلى إجراءات أخرى تُثقل على المواطنين وعلى المجتمع.

وفصلت المحافظات عن بعضها خلال يومي الإغلاق، ولا يُسمح بالحركة إطلاقًا، وتعطلت كافة المنشآت الخدماتية.

وتسمح الأجهزة الأمنية بالتحرك خلال يومي حظر التجوال لقطاعات مُحددة، وهي: قوات الأمن والشرطة، وأطقم وزارة الصحة، والبلديات وشركة الكهرباء وعمال النظافة.

كما أغلق البحر أمام الصيادين اعتبارًا من مساء يوم الخميس، كما باقي المنشآت والمرافق الأخرى.