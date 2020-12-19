"كورونا" عالميا: أكثر من مليون و681 ألف وفاة و76 مليونا و26 ألف إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ مليون و681 ألف و468 وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين 76 مليونا و26 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 53 مليونا و295 ألف مريض.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة، نحو 717 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12,347 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (2,794 وفاة)، والمانيا (838 وفاة)، والبرازيل (811 وفاة)، والمكسيك (718 وفاة)، وإيطاليا (674 وفاة).

وأظهرت أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (254,680 إصابة)، والبرازيل (52,385 إصابة)، المانيا (31,553 إصابة)، وروسيا (28,552 إصابة)، وبريطانيا (28,507 إصابات).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (320,845 وفاة)، والبرازيل (185,687 وفاة)، والهند (145,171 وفاة)، والمكسيك (117,249 وفاة)، وإيطاليا (67,894 وفاة).

فيما بينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (17,888,353 إصابة)، والهند (10,004,825 إصابة)، والبرازيل (7,163,912 إصابة)، وروسيا (2,791,220 إصابة)، وفرنسا (2,422,990 إصابة).