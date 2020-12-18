القدس: خمس وفيات جديدة بكورونا

وطن: توفّي خمسة أشخاص، اليوم، الجمعة، جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ في القدس، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا، د. علي الجبريني.

وقال الجبريني إنّ الحالات الخمس هي لمقدسيين من حيّ كفر عقب ومخيّم شعفاط، وشعفاط والبلدة القديمة وحي وادي الجوز.

كما أصيب 146 شخصًا جديدًا بالفيروس الجمعة، وشفي 114 شخصًا.

ووصل عدد الحالات النشطة في القدس إلى 1586.

ونبّه الجبريني من "الموجة الثالثة التي تجتاح المدينة"، وناشد المقدسيين الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية، مؤكدًا أن الفيروس "لا يزال موجودًا ولم ينته، دون الحاجة إلى تهويل أو تقليل قيمة المرض".