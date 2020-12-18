باقة الغربية: قتيلان ومصابان في جريمتي إطلاق نار

وطن: قتل شابان وأصيب آخران بجراح بالغة الخطورة، اليوم، الجمعة، إثر جريمتي إطلاق نار داخل باقة الغربية وعند أحد مداخلها.

الجريمة الأولى، وقعت في مركز المدينة، حيث دخل مسلّح إلى متجر الشاب وأطق النار عليه، وذكرت مصادر طبيّة أنّ الشاب نقل لتلقي العلاج في المشفى، وهو يخضع لأجهزة التنفّس الصناعي.

أمّا الجريمة الثانية، فوقعت لاحقًا أثناء نقل المصاب إلى المشفى، عند مدخل المدينة من جهة شارع 9، وقتل فيها شابان كانا يستقلان سيارة كانت تسير خلف الإسعاف، وأصيب ثالث بجراح بالغة الخطورة، كان يجلس في المقعد الخلفي.

والقتيلان في العشرينيّات والستينيّات من عمريهما.

وذكر شهود عيان أن سيارة الإسعاف تعرّضت لإطلاق نار أيضًا.

وبيّن شريط فيديو من شارع 9 الشابين وهما ينزفان وقد فارقا الحياة داخل سيارتهما.

وبمقتل الشابين، مساء الجمعة، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل العرب إلى 97، بينهم 17 امرأة. يذكر أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

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