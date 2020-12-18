إسبانيا تحدد يوم 27 ديسمبر موعدا لإطلاق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا

وطن: أشار وزير الصحة الإسباني سالفادور إيا الجمعة إلى أن بلاده ستبدأ تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا اعتبارا من 27 كانون الأول/ديسمبر، أي غداة حصولها على أولى جرعات اللقاح.

واعتبر إيا أن توافر اللقاح "يعني بداية نهاية الجائحة وليس النهاية. يجب أن نبقى يقظين"، داعيا الإسبان إلى "الحذر الشديد" خلال أعياد نهاية السنة.

وستبدأ إسبانيا حملة التلقيح مع أكثر الأشخاص ضعفا أو عرضة للفيروس مثل نزلاء دور العجزة والطواقم الطبية.

وتسعى الحكومة إلى تلقيح 15 إلى 20 مليون نسمة من أصل 47 مليونا عدد السكان الإجمالي بحلول أيار/مايو أو حزيران/يونيو من بينهم 2,5 مليون شخص بحلول نهاية شباط/فبراير.

ويأتي الإعلان بعدما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ حملات التطعيم مع لقاح "فايزر/بايونتيك" بين 27 و29 كانون الأول/ديسمبر.

وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا هي من أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تحدد موعدا لبدء حملة التلقيح منذ إعلان فون ديرلاين. وتبحث الوكالة الأوروبية للأدوية في 21 الشهر الحالي طلب الترخيص لهذا اللقاح.