داخلية غزة: كل الخيارات متاحة لمواجهة الحالة الوبائية

وطن: أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إياد البزم في تصريحات صحفية مساء اليوم الجمعة على أن الإجراءات الوقائية الحالية ستبقى سارية حتى نهاية الشهر الجاري، مشددا على أن كل الخيارات متاحة من أجل مواجهة الحالة الوبائية.

ونوه البزم إلى أن الجهود التوعوية ساهمت في زيادة الضبط أمس الخميس، إلى جانب المتابعات الميدانية من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية المختصة من خلال الانتشار المبكر، وتنظيم الحركة ومنع الاكتظاظ.

وتحدث عن زيادة خطورة الحالة الوبائية في غزة بصورة أصعب من السابق في ظل ارتفاع حالات الإصابات والوفيات، منوها إلى أن الداخلية تُجري تقييماً للحالة الوبائية مع وزارة الصحة أولاً بأول، وتتخذ ما يلزم من إجراءات في حال كان هناك ضرورة مُلحة لذلك؛ من أجل مواجهة تطورات الحالة الوبائية.

وأوضح المتحدث باسم الداخلية بأن الإغلاق الكامل لفترات طويلة يبقى ضمن الخيارات المطروحة، معتبرا الإجراءات الحالية بديلة عنه في هذه المرحلة.

ووجه رسالة لسكان قطاع غزة :"نحن في حالة أكثر خطورة، ولا بد للجميع من التقيد بإجراءات وتدابير السلامة والوقاية، ونلحظ وجود التزام من المواطنين بالإجراءات العامة، لكن نريد التزاماً ودرجة وعي أكبر في إجراءات السلامة الشخصية".